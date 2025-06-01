مسؤول لرويترز: أوكرانيا لم تخطر أميركا مسبقًا بهجمات على قواعد روسية

أفاد مسؤول حكومي أوكراني لرويترز اليوم الأحد بأن أوكرانيا لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجمات التي شنتها بطائرات مسيرة على قواعد جوية روسية.



وأعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عن الهجمات على أربع قواعد، وقال مسؤول أمني إن الهجمات أصابت 41 طائرة حربية روسية في المجمل.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن النيران اشتعلت في طائرات في قاعدتين بمنطقتين، لكن تم إخماد الحرائق.

