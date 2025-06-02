دبلوماسي إيراني لـ"رويترز": طهران سترفض الاقتراح النووي الأميركي

أعلن دبلوماسي إيراني كبير لرويترز اليوم، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران ولا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.