عراقجي في القاهرة لبحث الملف النووي وتطورات إقليمية قبل زيارة مرتقبة إلى بيروت

يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات في القاهرة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسط تصاعد القلق الدولي بعد تقرير أممي أشار إلى تسريع إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من الاستخدام العسكري.