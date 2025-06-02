الخارجية التركية: إنتهاء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

انتهت المحادثات بين الوفدين الروسي والاوكراني بوساطة تركية في اسطنبول، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية التركية.وقال المتحدث باسم الوزارة اونجو كيسيلي: "انتهى الاجتماع. لم ينته بشكل سلبي". واستمرت المحادثات أكثر من ساعة بقليل.