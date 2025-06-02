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الخارجية التركية: إنتهاء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

أخبار دولية
2025-06-02 | 09:30
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الخارجية التركية: إنتهاء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
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الخارجية التركية: إنتهاء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

انتهت المحادثات بين الوفدين الروسي والاوكراني بوساطة تركية في اسطنبول، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية التركية.
     
وقال المتحدث باسم الوزارة اونجو كيسيلي: "انتهى الاجتماع. لم ينته بشكل سلبي". واستمرت المحادثات أكثر من ساعة بقليل.
 

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