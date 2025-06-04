مفوض التجارة الأوروبي: المحادثات التجارية مع واشنطن تتقدم "في الاتجاه الصحيح"

أعلن مفوض الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي أن المحادثات مع الولايات المتحدة "تتقدم بوتيرة سريعة في الاتجاه الصحيح"، قبل شهر على دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية حيز التنفيذ.



وكشف مفوض التجارة ماروس سيفكوفيتش على منصة إكس، أنه "أجرى نقاشا مثمرا وبناء" مع الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير في باريس.