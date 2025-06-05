الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال إفادة صحفية روتينية أن بلاده تعارض تسييس التعليم، وذلك ردا على سؤال حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحدث بشأن تعليق دخول الطلاب الدوليين الذين يدرسون بجامعة هارفارد.



وإعتبر المتحدث أن الولايات المتحدة لن تؤذي إلا صورتها ومصداقيتها بمثل تلك الإجراءات.



وأشار الى أن التعاون في مجال التعليم بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين، مؤكدا أن الصين ستحمي بحزم المصالح المشروعة لطلابها وباحثيها في الخارج.