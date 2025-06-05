خليل الحية: "حماس" لم ترفض المقترح الأخير من ويتكوف

أكّد رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، خليل الحية، في خطاب مسجل مسبقًا، أنّ الحركة لم ترفض المقترح الأخير من المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال: "طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع".



وشدّد على أنّ الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء .