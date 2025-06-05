بريطانيا تلوّح بـ"إجراءات ملموسة إضافية" بحق إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

لوّح رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر، باتخاذ "إجراءات ملموسة إضافية" بحق إسرائيل على خلفية الحرب في غزة والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الانسانية الى القطاع المحاصر، وذلك خلال استقباله العاهل الأردنيّ الملك عبدالله الثاني في لندن.



وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، إنّ "رئيس الوزراء شدّد على أنه في حال لم توقف إسرائيل هجومها العسكريّ المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الانسانية، ستردّ المملكة المتحدة وشركاؤها على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة إضافية".