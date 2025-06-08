المرشح الرئاسي الكولومبي خضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته برصاصتين في الرأس

خضع المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي الذي تعرض لإطلاق نار السبت في بوغوتا لعملية جراحية ناجحة بعدما نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة.



وقال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان لوسائل إعلام إن أوريبي الذي تعرض لإطلاق نار أثناء مناسبة عامة على يد مشتبه به يبلغ 15 عاما "تجاوز أول تدخل جراحي".



