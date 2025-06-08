الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام.



وقال الجيش عبر تلغرام إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".