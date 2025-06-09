والد ماسك: الخلاف مع ترامب وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط

أوضح والد الملياردير إيلون ماسك لوسائل إعلام روسية في موسكو أنّ الخلاف بين نجله، الرجل الأكثر ثراء في العالم، وبين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط.

وقال إيرول ماسك لصحيفة إزفستيا خلال زيارة للعاصمة الروسية، إنّ إيلون أخطأ بتحديه العلنيّ لترامب.

وأضاف: ”كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طيلة خمسة أشهر، لنمنحهما استراحة... إنهما منهكان ومجهدان للغاية لذا يمكن أن نتوقع شيئًا كهذا".

ولفت إلى أنّ "الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب”.

وأعرب عن اعتقاده أنّ إيلون ارتكب خطأ. لكنه متعب، ومتوتر.

وأشار إيرول ماسك أيضا إلى أن الخلاف "مجرد شيء صغير وسينتهي غدًا".