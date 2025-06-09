ترامب في كامب ديفيد برفقة كبار المسؤولين لمناقشة مواضيع بالغة الأهمية

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد استمر الاتصال نحو 40 دقيقة، وتناول مختلف التطورات في المنطقة ومن ضمنها ايران.



وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه الرئيس الأميركي في منتجعه في كامب ديفيد برفقة كبار المسؤولين، ومن بينهم جنرالات في الجيش لمناقشة مواضيع بالغة الأهمية.













