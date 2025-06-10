وزراء خارجية عرب يجتمعون مع نظيرهم الإيراني هذا الأسبوع في النروج

يصل وزراء خارجية إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عمان إلى النروج هذا الأسبوع لحضور منتدى سنويا للسلام، وفق ما أعلنت الحكومة النروجية الثلاثاء.



ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية إيران عباس عراقجي وسوريا أسعد الشيباني والسعودية فيصل بن فرحان ومصر بدر عبد العاطي وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، الأربعاء والخميس في منتدى أوسلو، وهو تجمع سنوي مخصص لقضايا السلام وسيعقد خلف أبواب مغلقة في لورينسكوغ، على مسافة نحو 15 كيلومترا من العاصمة النروجية.

