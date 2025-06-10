ساعر: قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين مثير للغضب

أكّد وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر، أنّ قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "مثير للغضب".



ولفت ساعر للصحافيين إلى أنّ الحكومة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار في شأن كيفية الرد على "هذا القرار غير المقبول".