روسيا انجزت تبادل الدفعة الثانية من أسرى الحرب مع اوكرانيا

تبادلت روسيا جنودًا أسرى مع أوكرانيا في إطار دفعة ثانية ضمت أكثر من ألف أسير حرب، نص عليها اتفاق أبرم خلال مباحثات سلام جرت بين الطرفين الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ: "بموجب الاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي حصلت في الثاني من حزيران في اسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس".



وأوضحت أنّه "في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".