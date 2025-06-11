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واشنطن وبكين تتفقان على "إطار عام" في محادثاتهما التجارية في لندن
أخبار دولية
2025-06-11 | 02:02
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واشنطن وبكين تتفقان على "إطار عام" في محادثاتهما التجارية في لندن
أعلنت الولايات المتحدة والصين أنّ وفديهما التفاوضيين اتّفقا على "إطار عام" في ختام المحادثات التجارية التي أجرياها على مدى يومين في لندن، تاركين مهمة إقراره لزعيمي البلدين.
وقال المسؤول الصيني عن التجارة الدولية لي تشينغغانغ للصحافيين إنّ "الجانبين توصّلا إلى اتفاق مبدئي على إطار عام (...) وسيرفعان تقريرا بهذا الإطار العام إلى قيادتيهما".
بدوره، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنّ "الفكرة هي أن نعود ونتحدث مع الرئيس دونالد ترامب، ونتأكد من موافقته. سيعود الصينيون ويتحدثون مع الرئيس شي جينبينغ للتأكد من موافقته".
وأضاف: "إذا تمّ ذلك، فسنطبّق هذا الإطار العام الذي عملنا عليه بجدّ خلال اليومين الماضيين".
كما أعرب الوزير الأميركي عن ثقته في أنّ قضية الصادرات الصينية من المعادن النادرة - التي تعتبرها واشنطن محدودة للغاية - "ستُحّل من خلال تطبيق هذا الإطار العام".
واستأنفت الصين والولايات المتّحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتّم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية الهشّة التي توصّل إليها البلدان قبل شهر في جنيف.
وتشكّل المعادن النادرة الصينية إحدى المسائل الرئيسية في المفاوضات، إذ تأمل الولايات المتحدة في استعادة وتيرة شحنات هذه المعادن الاستراتيجية التي تباطأت منذ أن أطلق الرئيس الأميركي حربه التجارية العالمية في أوائل نيسان.
وهذه المواد الخام أساسية للبطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع، بما في ذلك الصواريخ والرادارات والأقمار الاصطناعية.
أخبار دولية
واشنطن
بكين
محادثات
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