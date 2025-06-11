الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 31 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات

أعلن الدفاع المدني في غزة أن 31 فلسطينيا إستشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات وسط القطاع.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "طواقمنا والمسعفين نقلوا 31 شهيدا على الأقل ونحو 200 إصابة إثر اطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية وطائرات الكواد كابتر (المسيرة) باتجاه آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب مفترق الشهداء (نتساريم)، وجسر وادي غزة"، لافتا إلى أنهم "كانوا في طريقهم للحصول على مواد غذائية من مركز المساعدات الأميركي" قرب جسر وادي غزة.