الكرملين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران

أكد الكرملين أن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من إيران إذا رأت واشنطن وطهران أن هذه المساعدة مفيدة.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق من اليوم إن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من الأراضي الإيرانية وتحويلها إلى وقود للمساعدة في تضييق هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران على برنامج طهران النووي.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.



من جهة أخرى، استبعد الكرملين أن تفضي محاولات تحسين العلاقات الروسية - الأميركية إلى "نتائج سريعة" بعد سلسلة اتصالات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "هناك الكثير من العقبات أمام العلاقات الثنائية ومن غير المرجح أن نتأمل أي نتائج سريعة".