البيت الأبيض: ترامب "يثمن" إبداء ماسك أسفه لبعض انتقاداته للرئيس الأميركي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب "يثمن" لمستشاره السابق إيلون ماسك إبداء "أسف" على بعض انتقاداته الأخيرة في سياق الخلاف العلني بينهما.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس يأخذ علما بالتصريح الذي أصدره إيلون هذا الصباح، وهو يثمّنه"، مضيفة أن الإدارة لم تباشر أي خطوة بشأن تهديد ترامب بفسخ عقود ماسك مع الحكومة.