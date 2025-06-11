السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب "مخاطر أمنية متزايدة"



أعلن مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي، أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.



وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق اليوم إن طهران ستستهدف قواعد أمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.