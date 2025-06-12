الخارجية الفرنسية: لا يوجد سبب لإجراء تغيير في طاقمنا الدبلوماسي في الشرق الأوسط

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا يوجد لدى فرنسا أي سبب لإجراء تغييرات في طاقمها الدبلوماسي في الشرق الأوسط في هذه المرحلة.



وقال المتحدث للصحفيين: "لا يوجد أي سبب لتغيير طاقمنا الدبلوماسي في الوقت الحالي، لكننا نتابع الوضع عن كثب".



وجاءت التصريحات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنها ستسحب موظفين لها من الشرق الأوسط نتيجة لتهديدات أمنية من دون أن تحددها.