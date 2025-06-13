خامنئي: إسرائيل ستلقى عقابا قاسيا

أعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أن إسرائيل ستلقى "عقابا قاسيا" عقب الهجوم الذي شنته ضد البرنامج النووي الإيراني اليوم الجمعة وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين.



وقال خامنئي في بيان: "أطلق الكيان الصهيوني يده الخبيثة والدموية في جريمة ضد إيران هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الخسيسة. بهذا الهجوم، كتب الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا، وسيلقاه بالتأكيد".