الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة جوية واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية غرب إيران

كتب المتحدث العسكريّ باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس": أنجز الجيش الاسرائيلي ضربة واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في غرب إيران".



وقال "استكملت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعات الأخيرة ضربة واسعة النطاق ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني غرب ايران، خلال الضربة تم تدمير عشرات أجهزة الرادار ومنصات صواريخ أرض-جو، طيلة الحرب ضرب الجيش الاسرائيلي بشكل ملموس منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني ووكلائه في المنطقة حيث تحسن هذه الضربات حرية العمل الجوي لسلاح الجو".