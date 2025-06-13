إنرجين البريطانية للغاز تعلق أنشطة الإنتاج قبالة ساحل شمال إسرائيل

أعلنت شركة إنرجين البريطانية للغاز اليوم الجمعة أنها علقت موقتًا إنتاج وأنشطة وحدتها العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج الواقعة قبالة ساحل شمال إسرائيل بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.



وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، ما أدى إلى رد من إيران.



وقالت الشركة، التي لديها عمليات في إسرائيل ومصر ودول أوروبية، إنها تلقت إشعارًا من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بتعليق عملياتها.



وذكرت الشركة في بيان أنه "تم الآن تعليق جميع أنشطة الإنتاج موقتًا وتم إصدار إشعارات لعملاء إنرجيان والجهات المعنية الأخرى".



وقال متحدث باسم إنرجيان إن وحدة التخزين والتفريغ العائمة تساهم بكم "كبير" في إجمالي إنتاج المجموعة.



وانخفض سهم إنرجيان 6.9 بالمئة في الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش.