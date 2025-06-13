الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إنرجين البريطانية للغاز تعلق أنشطة الإنتاج قبالة ساحل شمال إسرائيل

أخبار دولية
2025-06-13 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إنرجين البريطانية للغاز تعلق أنشطة الإنتاج قبالة ساحل شمال إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إنرجين البريطانية للغاز تعلق أنشطة الإنتاج قبالة ساحل شمال إسرائيل

أعلنت شركة إنرجين البريطانية للغاز اليوم الجمعة أنها علقت موقتًا إنتاج وأنشطة وحدتها العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج الواقعة قبالة ساحل شمال إسرائيل بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، ما أدى إلى رد من إيران.

وقالت الشركة، التي لديها عمليات في إسرائيل ومصر ودول أوروبية، إنها تلقت إشعارًا من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بتعليق عملياتها.

وذكرت الشركة في بيان أنه "تم الآن تعليق جميع أنشطة الإنتاج موقتًا وتم إصدار إشعارات لعملاء إنرجيان والجهات المعنية الأخرى".

وقال متحدث باسم إنرجيان إن وحدة التخزين والتفريغ العائمة تساهم بكم "كبير" في إجمالي إنتاج المجموعة.

وانخفض سهم إنرجيان 6.9 بالمئة في الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش.

أخبار دولية

البريطانية

للغاز

أنشطة

الإنتاج

قبالة

إسرائيل

LBCI التالي
الجامعة العربية تدين الإعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد
اسرائيل تلغي الأمر لمواطنيها بوجوب البقاء قرب الملاجئ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-28

مسؤول أمني لرويترز: مقتل 8 على الأقل وإنقاذ 29 إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تونس

LBCI
أخبار دولية
2025-04-22

زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-05-25

غرق سفينة حاويات تنقل "بضائع خطرة" قبالة سواحل الهند

LBCI
أخبار دولية
2025-05-11

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير عن واقعة قبالة ميناء بالإمارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:51

ماكرون: لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس"

LBCI
أخبار دولية
08:47

دبلوماسيون: مجلس الأمن يجتمع بشأن إيران في وقت لاحق اليوم

LBCI
أخبار دولية
08:17

إسرائيل تؤكد قتل معظم قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني

LBCI
أخبار دولية
08:07

نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-02

وزير الداخلية وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان التي ستجرى في ٤ ايار

LBCI
آخر الأخبار
05:07

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: خلوة عقدت بين البابا لاوون الرابع عشر والرئيس جوزاف عون في الفاتيكان تلاها إستقبال البابا للبنانية الأولى نعمت عون إلى جانب أفراد العائلة وأعضاء الوفد المرافق

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-15

الوكالة الوطنية للإعلام: جريح في غارة بصاروخ موجه على جرافة في منطقة السهل بين يحمر الشقيف وأرنون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في ديرها في السهيلة... هكذا تبدو الأجواء

LBCI
أخبار لبنان
08:11

رحلات تأثرت جراء التطورات في المنطقة... هذه التفاصيل من المطار

LBCI
أخبار دولية
08:07

نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

LBCI
أخبار دولية
08:04

الدور الذي لعبه الموساد العملية العسكرية على إيران... وهذا الجديد

LBCI
أخبار دولية
08:02

عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران... هكذا حصلت

LBCI
أخبار دولية
08:02

بزشكيان: سنرد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أمين سلام خلف القضبان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:14

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
23:39

بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...

LBCI
أخبار لبنان
22:46

بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:31

معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة

LBCI
خبر عاجل
03:33

الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني

LBCI
خبر عاجل
01:07

الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها

LBCI
خبر عاجل
12:44

ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك

LBCI
خبر عاجل
00:28

معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More