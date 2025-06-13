إيران تعلن إصابة 95 شخصا على الأقل بجروح في الضربات الإسرائيلية

تسببت الضربات الإسرائيلي على مناطق مختلفة في إيران بينها العاصمة طهران، بإصابة 95 شخصا على الأقل بجروح، على ما قال مسؤول في أجهزة الطوارئ للتلفزيون الرسمي.



وصرح المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الوطنية مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي "حتى الآن، جُرح 95 شخصا ونقلوا إلى مراكز طبية في 12 محافظة تم استهدافها".

