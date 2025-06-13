إيران: معظم الأضرار هي "على مستوى السطح" في منشأة نطنز الموجودة تحت الأرض

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن معظم الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض في نطنز، هي على مستوى السطح.



وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن "معظم الأضرار هي على مستوى السطح"، مؤكدا "عدم وقوع إصابات" في المنشأة حيث توجد أجهزة الطرد المركزي للتخصيب تحت الأرض.

