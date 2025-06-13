العراق يرفع شكوى لمجلس الأمن الدولي لاستخدام إسرائيل أجواءه في ضرب إيران

أعلن العراق رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدوليّ ضد إسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران فيما وصفه بأنه "تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان "قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة".



وطالبت "مجلس الأمن باستخدام صلاحياته "لردع الكيان الإسرائيليّ ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات".



وقالت مصادر أمنية لفرانس برس إن ثلاثة صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.