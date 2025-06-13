اجتماع استثنائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين بعد الضربات الإسرائيلية

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا لمجلس محافظيها الأسبوع المقبل، بناء على طلب إيران في أعقاب الضربات الإسرائيلية على أراضيها، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الجمعة.



وقال دبلوماسيان إن الاجتماع سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين في مقر الوكالة في فيينا.