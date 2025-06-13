الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سويسرا الراعية للمصالح الأميركية عقب الهجوم الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة سويسرا التي ترعى المصالح الأميركية في طهران، عقب الهجوم الواسع النطاق لإسرائيل حليفة واشنطن، على مواقع عسكرية ونووية في مدن إيرانية عدة منها العاصمة.وأفادت وكالة إرنا الرسمية بأنه "خلال هذا الاستدعاء، أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إدانتها الحازمة ونقلت احتجاجاتها القوية على هذا العدوان الاسرائيلي والدعم الذي تقدمه له الولايات المتحدة".