إيران: هجوم إسرائيلي إستهدف مستودع شهران النفطي والوضع تحت السيطرة

أعلنت إيران أن هجومًا إسرائيليًا استهدف مستودع شهران النفطي في طهران اليوم السبت، لكن "الوضع تحت السيطرة".



وأفادت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأن "كمية الوقود في الخزان المستهدف لم تكن عالية، والوضع تحت السيطرة الكاملة".