إسرائيل تصدر تحذيرا للإيرانيين قرب المفاعلات النووية لإخلاء منازلهم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس، أن إسرائيل أصدرت تحذيرا للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران من أجل إخلاء منازلهم.



وجاء في التحذير: "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعلات الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لها.. من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورا... وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الوجود بالقرب من هذه المنشات يعرض حياتكم للخطر".