دوي انفجار في وسط طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجار في وسط طهران الأحد، مع مواصلة إسرائيل شنّ ضربات على الجمهورية الإسلامية لليوم الثالث.



ونشرت وكالة تسنيم لقطات من موقع الانفجار، مشيرة إلى أنّه قرب ساحة وليعصر.



وأظهر مقطع الفيديو تصاعُد أعمدة الدخان فوق المنطقة، بينما تناثر الحطام والزجاج في المكان.