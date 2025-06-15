الجيش الإسرائيلي: مواقع عدة أُصيبت في إسرائيل بعد وابل من الصواريخ الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مواقع عدة أُصيبت جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران الأحد، فيما أفادت فرق الإطفاء بأن مبنى سكنيا على الساحل المتوسطي للبلاد تعرض لضربة مباشرة.



وجاء في بيان للجيش: "أرسلت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مواقع أُصيبت في إسرائيل، عقب الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من إيران"، وذلك بعدما أُبلغ السكان بإمكان مغادرة الملاجئ.



وذكر جهاز الإطفاء أن فرق الإنقاذ تتوجه إلى مبنى على الساحل تعرّض لـ"ضربة مباشرة".