الجيش الإسرائيلي: إعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" للمرة الأولى

#عاجل سلاح البحرية اعترض الليلة الماضية 8 قطع جوية مسيرة أطلقت من ايران؛ لأول مرة تم اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي"
⭕️لأول مرة تم استخدام نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" وصاروخ الاعتراض طويل المدى LRAD.
صاروخ الاعتراض الذي تم وضعه على متن سفينة صواريخ… pic.twitter.com/g2UUq3XzDS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2025
#عاجل سلاح البحرية اعترض الليلة الماضية 8 قطع جوية مسيرة أطلقت من ايران؛ لأول مرة تم اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي"
⭕️لأول مرة تم استخدام نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" وصاروخ الاعتراض طويل المدى LRAD.
صاروخ الاعتراض الذي تم وضعه على متن سفينة صواريخ… pic.twitter.com/g2UUq3XzDS