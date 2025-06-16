الجيش الإسرائيلي: إعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" للمرة الأولى

#عاجل سلاح البحرية اعترض الليلة الماضية 8 قطع جوية مسيرة أطلقت من ايران؛ لأول مرة تم اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي"



⭕️لأول مرة تم استخدام نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" وصاروخ الاعتراض طويل المدى LRAD.

صاروخ الاعتراض الذي تم وضعه على متن سفينة صواريخ… pic.twitter.com/g2UUq3XzDS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2025

أعلن الجيش الإسرئيلي أن "سلاح البحرية اعترض الليلة الماضية 8 قطع جوية مسيرة أطلقت من ايران، وللمرة الأولى تم اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي"."