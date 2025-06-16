الجيش الاسرائيليّ: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل سلسلة الضربات واستهداف قيادات المؤسسة الامنية الإيرانية: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية ومن بينهم رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري
⭕️أغارت طائرات حربية لسلاح الجو يوم امس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من… pic.twitter.com/NIGhuRHz71
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل سلسلة الضربات واستهداف قيادات المؤسسة الامنية الإيرانية: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية ومن بينهم رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري
⭕️أغارت طائرات حربية لسلاح الجو يوم امس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من… pic.twitter.com/NIGhuRHz71