الجيش الاسرائيليّ: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل سلسلة الضربات واستهداف قيادات المؤسسة الامنية الإيرانية: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية ومن بينهم رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري



⭕️أغارت طائرات حربية لسلاح الجو يوم امس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من… pic.twitter.com/NIGhuRHz71 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2025

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربية لسلاح الجو أغارت أمس بتوجيه استخباريّ دقيق في منطقة طهران على مبنى في داخله عدد من المسؤولين في اجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيرانيّ.وأعلن أنّه “في الغارة تم القضاء على رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوريّ ونائبه إلى جانب رئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبه”.وأوضح أدرعي أنّ “المسؤولين أدوا دورًا مركزيًا في بلورة تقييم الوضع في ايران وفي التخطيط لأنشطة ضد إسرائيل والغرب ودول المنطقة”.وقال: “المدعو محمد كاظمي رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري يشغل منصبه منذ العام 2022 وكان مسؤولا عن أعمال الوقاية والتجسس واستهداف معارضي النظام الإيرانيّ. في اطار منصبه كان مسؤولًا عن بلورة صورة الاستخبارات لصالح الأعمال الارهابية وعن مراقبة مواطنين ايرانيين لقمع الشعب الإيرانيّ والحفاظ على النظام.وكان نائبه المدعو محمد حسن محققي رئيس الهيئة للاستخبارات الاستراتيجية في الماضي وأدّى دورًا مركزيًا في الأنشطة الأرهابية للنظام الإيراني ضد إسرائيل والغرب ودول المنطقة.وكان رئيس هيئة الاستخبارات التابع لفيلق القدس محمد باقري ونائبه أبو الفاضل نيكائي مسؤولان عن الدعم العملياتي والاستخباري لشركاء محور الشر بمن فيهم حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات في العراق. كما شاركا في الجهود الإيرانية الرامية للتموضع في سوريا ودعما جهود تسلح حزب الله في لبنان”.