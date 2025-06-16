الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الاسرائيليّ: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية

أخبار دولية
2025-06-16 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الاسرائيليّ: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الاسرائيليّ: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربية لسلاح الجو أغارت أمس بتوجيه استخباريّ دقيق في منطقة طهران على مبنى في داخله عدد من المسؤولين في اجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيرانيّ. 


وأعلن أنّه “في الغارة تم القضاء على رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوريّ ونائبه إلى جانب رئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبه”. 


وأوضح أدرعي أنّ “المسؤولين أدوا دورًا مركزيًا في بلورة تقييم الوضع في ايران وفي التخطيط لأنشطة ضد إسرائيل والغرب ودول المنطقة”.


وقال: “المدعو محمد كاظمي رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري يشغل منصبه منذ العام 2022 وكان مسؤولا عن أعمال الوقاية والتجسس واستهداف معارضي النظام الإيرانيّ. في اطار منصبه كان مسؤولًا عن بلورة صورة الاستخبارات لصالح الأعمال الارهابية وعن مراقبة مواطنين ايرانيين لقمع الشعب الإيرانيّ والحفاظ على النظام. 


وكان نائبه المدعو محمد حسن محققي رئيس الهيئة للاستخبارات الاستراتيجية في الماضي وأدّى دورًا مركزيًا في الأنشطة الأرهابية للنظام الإيراني ضد إسرائيل والغرب ودول المنطقة. 


وكان رئيس هيئة الاستخبارات التابع لفيلق القدس محمد باقري ونائبه أبو الفاضل نيكائي مسؤولان عن الدعم العملياتي والاستخباري لشركاء محور الشر بمن فيهم حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات في العراق. كما شاركا في الجهود الإيرانية الرامية للتموضع في سوريا ودعما جهود تسلح حزب الله في لبنان”.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الاسرائيليّ:

القضاء

أربعة

مسؤولي

استخبارات

إيرانية

LBCI التالي
وكالة أنباء فارس: ايران تعدم شخصًا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الاسرائيليّ
وزارة الخارجية الصينية: بكين ليس لديها تعليق على تقرير حول الترسانات النووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-15

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستخبارات العسكرية رصدت استعدادات إيرانية متقدمة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2025-06-14

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الإستخبارات العسكرية رصدت إستعدادات إيرانية لشن ضربة صاروخية قريبًا

LBCI
آخر الأخبار
00:54

الاسعاف الاسرائيليّ: ارتفاع حصيلة الضربة الإيرانية الى أربعة قتلى و87 جريحًا

LBCI
أخبار دولية
2025-06-06

الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة جنود خلال قتال في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:37

ماكرون: سأبحث مع ترامب إمكانية فرض عقوبات أشد على روسيا إذا رفضت الرد على مقترحٍ بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
08:26

المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية وحرب غزة خيمت على أعمال قمة مجموعة السبع

LBCI
أخبار دولية
08:24

بقائي أكد مواصلة إيران الدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة

LBCI
أخبار دولية
08:20

الجيش الإسرائيلي: دمرنا ثلث منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض الإيرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-29

ارتفاع سعر البنزين والمازوت..واستقرار سعر الغاز

LBCI
آخر الأخبار
08:34

وكالة تسنيم للأنباء: الدفاعات الجوية الايرانية تسقط 3 مسيّرات صغيرة في محيط مدينة ملاير في محافظة همدان

LBCI
آخر الأخبار
08:45

طيران العال الإسرائيلية: تمديد تعليق الرحلات حتى 23 حزيران بسبب الوضع الأمني

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-20

الجيش الإسرائيلي: توسيع نطاق المناورات في غزة والإستيلاء على مزيد من الأراضي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:37

ماكرون: سأبحث مع ترامب إمكانية فرض عقوبات أشد على روسيا إذا رفضت الرد على مقترحٍ بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
08:30

مخزومي من دار الفتوى: لضرورة تنفيذ الحكومة القرار 1701

LBCI
أخبار دولية
08:26

المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية وحرب غزة خيمت على أعمال قمة مجموعة السبع

LBCI
أخبار لبنان
08:25

هذا ما نتج عن الجلسة الحكومية…

LBCI
أخبار دولية
08:24

بقائي أكد مواصلة إيران الدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة

LBCI
أخبار دولية
08:20

الجيش الإسرائيلي: دمرنا ثلث منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

الحرب بين إسرائيل وإيران مستمرة… والمواجهات تشهد تصعيدا

LBCI
أخبار لبنان
04:27

جلسة مجلس الوزراء اليوم... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

في يومها الثالث في لبنان... ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من بكركي الى حريصا وغوسطا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:47

بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية

LBCI
خبر عاجل
09:19

المديرية العامة للطيران المدني: نقل اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ بدءا من صباح الغد

LBCI
خبر عاجل
09:29

وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية

LBCI
خبر عاجل
15:42

الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية

LBCI
خبر عاجل
05:20

مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
11:46

الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
خبر عاجل
13:52

متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: على المستوطنين الصهاينة مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا ولدينا بنك أهداف شامل في الكيان الصهيوني وسنستهدف النقاط الحيوية

LBCI
خبر عاجل
22:28

وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More