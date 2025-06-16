الاتحاد الأوروبي لا يرى روسيا "وسيطا موضوعيا" بين إيران وإسرائيل

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مصداقية روسيا "معدومة" كوسيط محتمل بين إيران وإسرائيل بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الاضطلاع بهذا الدور.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني: "أبرم اتفاق شراكة قبل فترة قصيرة بين روسيا وإيران ما يؤشر إلى تعميق التعاون بينهما في مجالات مختلفة تشمل السياسة الخارجية والدفاع. وعلى ضوء ذلك لا يمكن لروسيا أن تكون وسيطا موضوعيا".