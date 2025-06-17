صاروخ إيراني يدمر مختبراً في معهد وايزمن ويتسبب بانهيار ثلاثة طوابق



أعلن بروفيسور في معهد وايزمن لـ"هآرتس" ان استهداف المعهد بصاروخ إيراني أدى إلى دمار كبير واحتراق أحد المختبرات.



وقد دمر المختبر بالكامل والصاروخ الإيراني أدى إلى انهيار 3 طوابق في المعهد.