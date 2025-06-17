الهند تحث رعاياها على مغادرة طهران

حثت نيودلهي الثلاثاء رعاياها على مغادرة طهران، فيما غادر مواطنون هنود إيران بسبب الغارات الإسرائيلية.



ولا تظهر أي بوارد تهدئة بين إسرائيل منذ بدأت الدولة العبرية الجمعة شن سلسلة ضربات جوية غير مسبوقة مستهدفة منشآت نووية وعسكرية إيرانية، رغم الدعوات الموجهة إلى هذين البلدين لإنهاء القتال.



وأعلنت نيودلهي أن بعض الطلاب الهنود غادروا طهران.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه طُلب من المواطنين "الذين يمكنهم تأمين وسائل نقل بانفسهم مغادرة المدينة نظرا لتطور الوضع".



وأتى هذا التحذير بعد ساعات من منشور كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه على منصته الاجتماعية تروث سوشال "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".



واشارت نيودلهي إلى أن "بعض الهنود تلقوا مساعدة لمغادرة إيران عبر الحدود مع أرمينيا"، الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات من شمال غرب طهران، من دون أن تحدد عددهم.