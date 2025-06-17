مسؤول كندي: واشنطن تعارض بيانا "قويا" لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا

عارضت الولايات المتحدة صدور بيان "قوي" لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا كان من شأنه إدانة روسيا، عازية ذلك إلى سعيها للاحتفاظ بقدرتها على التفاوض، وفق ما أعلن مسؤول في كندا التي تستضيف القمة.



وقال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته: "لا بيان لأن الأميركيين أرادوا تليينه".