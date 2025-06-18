وزير إيراني سابق يدعو الى فرض بلاده سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

اعتبر وزير الاقتصاد الإيراني السابق إحسان خاندوزي أن الناقلات وشحنات الغاز الطبيعي المسال يجب أن تمر من مضيق هرمز بإذن من إيران فقط وأن تلك السياسة يجب أن تدخل حيز التنفيذ "اعتبارا من الغد ولمدة مئة يوم".



ولم يتضح بعد ما إذا كان خاندوزي يعكس بتصريحاته قرارا من المؤسسة الحاكمة في إيران أم يدلي فقط برأيه الشخصي في الأمر.



وقال على إكس: "هذه السياسة ستكون حاسمة إذا نفذت في الوقت الصحيح. أي تأخير في تنفيذها سيعني إطالة أمد الحرب داخل البلاد".