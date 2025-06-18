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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت مبنيين لانتاج أجهزة الطرد المركزي قرب طهران
أخبار دولية
2025-06-18 | 06:07
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت مبنيين لانتاج أجهزة الطرد المركزي قرب طهران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الضربات الإسرائيلية أدّت إلى "تدمير" مبنيَين واقعَين في كرج قرب طهران، حيث "كان يتم تصنيع مكوّنات لأجهزة طرد مركزية".
وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة إكس، إنّ الضربات الإسرائيلية طالت أيضا مبنى تابعا لمركز طهران للأبحاث يُنتج أجزاء لهذه المعدّات المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنّه ضرب مواقع نووية جديدة ومصانع أسلحة في إيران.
أخبار دولية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إسرائيل
طهران
أجهزة الطرد المركزي
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