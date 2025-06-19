بعدما أطلقت إيران أكبر دفعة صواريخ خلال ثمان وأربعين ساعة… التفاصيل من الداخل الإسرائيليّ

نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: إذا تدخلت أميركا مباشرة لدعم إسرائيل فستستخدم طهران أدواتها لتلقين درسًا

نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: إذا تدخلت أميركا مباشرة لدعم إسرائيل فستستخدم طهران أدواتها لتلقين درسًا

نتنياهو: إيران ستدفع الثمن غاليًا جدًا بعد ضرب مستشفى في إسرائيل