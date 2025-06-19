البيت الأبيض: ترامب سيتخذ قرارا بشأن تحرك أميركا بخصوص صراع إيران وإسرائيل خلال أسبوعين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا في خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين نقلا عن رسالة من ترامب: "استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".