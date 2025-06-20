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تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مناطق إسرائيلية عدة بعد إطلاق صواريخ من إيران
أخبار دولية
2025-06-19 | 23:43
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تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مناطق إسرائيلية عدة بعد إطلاق صواريخ من إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة تفعيل صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، في اليوم الثامن للحرب بين البلدين
وأضاف الجيش في بيان عبر تطبيق تليغرام "دوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل"، مؤكدا أنه يعمل على اعتراضها.
أخبار دولية
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