خامنئي: العدو الصهيوني يُعاقَب في هذه اللحظة

اكد المرشد الإيراني علي خامنئي عبر حسابه على منصة إكس ان "العدو الصهيوني يُعاقَب في هذه اللحظة"، وجاء ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف بئر السبع بجنوب إسرائيل.