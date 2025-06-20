بوتين: روسيا تطرح أفكارًا على إسرائيل وإيران لمحاولة إنهاء الصراع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن روسيا تطرح أفكارًا على إسرائيل وإيران عن كيفية إنهاء الصراح لكنه لكم يذكرها وعبر عن اعتقاده بوجود حل دبلوماسي للأزمة.



وقال بوتين إن روسيا على اتصال مع "أصدقائنا الإسرائيليين والإيرانيين"، وإن مقترحات موسكو قيد المناقشة حاليًا.

