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بارو: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكريّ بحت للمشكلة التي يمثلها البرنامج النوويّ الإيرانيّ

أخبار دولية
2025-06-20 | 14:12
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بارو: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكريّ بحت للمشكلة التي يمثلها البرنامج النوويّ الإيرانيّ
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بارو: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكريّ بحت للمشكلة التي يمثلها البرنامج النوويّ الإيرانيّ

أكد وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو عقب اجتماع وزراء خارجية أوروبيين مع نظريهم الإيرانيّ في جنيف أنّ جميع الأطراف اتفقت على مواصلة الحوار.
 
وشدد بارو، في حديثه للصحافيين، على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكريّ بحت للمشكلة التي يمثلها البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

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