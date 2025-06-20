وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبيّ: لإيجاد حلّ تفاوضيّ لضمان عدم حصول إيران على سلاح نوويّ

حثّ وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبيّ على إيجاد حلّ تفاوضيّ لضمان عدم حصول إيران على سلاح نوويّ أو امتلاكه أبدًا.



وحذّروا الأطراف، بعد محادثات مع إيران، من اتخاذ خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.



وأكّد الوزراء دعمهم لاستمرار المناقشات، مرحبّين بالجهود الأميركية المستمرة للبحث عن حل تفاوضيّ.



وقالوا: "نعبر عن استعدادنا للقاء مرة أخرى في المستقبل".