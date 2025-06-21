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خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
أخبار دولية
2025-06-21 | 16:48
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خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية السبت، نقلًا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رشح ثلاثة من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله.
وقد أصدر خامنئي تعليماته لمجلس خبراء القيادة للإستعداد الفوري لاختيار خليفة له في حال وفاته أو إغتياله، وذلك بحسب ما أفاد مصدر سياسي مطلع لموقع
أمواج ميديا
.
فكيف قد يتم إختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم؟
هذه أبرز النقاط، بحسب تقرير موقع
أمواج ميديا
:
- الإستعداد للانتقال السلس للسلطة
وجه خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، المجلس المكون من 88 رجل دين منتخب إلى أن يكون على أهبة الإستعداد للتصرف فورًا، مؤكدًا أن "الدولة قوية بما يكفي لملء الفراغ".
- إحتمال إستهدافه من إسرائيل أو أميركا
جاء تحرك خامنئي وسط تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما جعله يأخذ سيناريو استهدافه على محمل الجد.
- قائمة مرشحين سرية
بحسب مصادر مطلعة، هناك قائمة جاهزة ومختبرة بأسماء محتملة لخلافة خامنئي، إلا أن الأسماء لم تكشف. ومن بينهم نجله مجتبى خامنئي، رغم أن هناك إعتراضات قوية على فكرة التوريث.
- إحتمال تنصيب شخصية عسكرية بدلًا من رجل دين
أحد المصادر يشير إلى أن الخليفة المحتمل قد لا يكون رجل دين، بل شخصية من المؤسسة العسكرية – في تطور قد يعكس توجهًا نحو تعزيز شرعية النظام من خلال القومية الإيرانية لا الإسلام.
- النقاش حول قيادة جماعية
كما في عام 1989 بعد وفاة الخميني، ظهرت مجددًا فكرة تشكيل مجلس قيادة جماعي (مثلًا: ثلاثي أو خماسي)، خاصةً في ظل ظروف الحرب، لكن المرجح أن يتم اختيار فرد واحد لإعتبارات الكفاءة والحسم.
- مصير إبراهيم رئيسي
كان يعتقد أن الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي يسير نحو خلافة خامنئي، خاصةً مع تبنيه مفهوم "الخطوة الثانية للثورة"، لكنه توفي في حادث تحطم مروحية عام 2024، ما قطع تلك المسيرة، رغم أن أداء حكومته كان قد قلص فرصه قبل ذلك.
- معضلة التغيير الجيلي
تشير التقارير إلى أن إيران، في ظل قيادتها القادمة، ستواجه تحدي الانتقال إلى جيل جديد من القادة، مع إستمرار مشكلات سوء الإدارة العميقة، وقد يكون الصراع الجاري فرصة (أو عبئًا) على هذه العملية.
أخبار دولية
الدين
لخلافته
وفاته
إغتياله...
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