الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟

أخبار دولية
2025-06-21 | 16:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية السبت، نقلًا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رشح ثلاثة من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله.

وقد أصدر خامنئي تعليماته لمجلس خبراء القيادة للإستعداد الفوري لاختيار خليفة له في حال وفاته أو إغتياله، وذلك بحسب ما أفاد مصدر سياسي مطلع لموقع أمواج ميديا.

فكيف قد يتم إختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم؟

هذه أبرز النقاط، بحسب تقرير موقع أمواج ميديا:

- الإستعداد للانتقال السلس للسلطة
وجه خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، المجلس المكون من 88 رجل دين منتخب إلى أن يكون على أهبة الإستعداد للتصرف فورًا، مؤكدًا أن "الدولة قوية بما يكفي لملء الفراغ".

- إحتمال إستهدافه من إسرائيل أو أميركا
جاء تحرك خامنئي وسط تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما جعله يأخذ سيناريو استهدافه على محمل الجد.

- قائمة مرشحين سرية
بحسب مصادر مطلعة، هناك قائمة جاهزة ومختبرة بأسماء محتملة لخلافة خامنئي، إلا أن الأسماء لم تكشف. ومن بينهم نجله مجتبى خامنئي، رغم أن هناك إعتراضات قوية على فكرة التوريث.

- إحتمال تنصيب شخصية عسكرية بدلًا من رجل دين
أحد المصادر يشير إلى أن الخليفة المحتمل قد لا يكون رجل دين، بل شخصية من المؤسسة العسكرية – في تطور قد يعكس توجهًا نحو تعزيز شرعية النظام من خلال القومية الإيرانية لا الإسلام.

- النقاش حول قيادة جماعية
كما في عام 1989 بعد وفاة الخميني، ظهرت مجددًا فكرة تشكيل مجلس قيادة جماعي (مثلًا: ثلاثي أو خماسي)، خاصةً في ظل ظروف الحرب، لكن المرجح أن يتم اختيار فرد واحد لإعتبارات الكفاءة والحسم.

- مصير إبراهيم رئيسي
كان يعتقد أن الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي يسير نحو خلافة خامنئي، خاصةً مع تبنيه مفهوم "الخطوة الثانية للثورة"، لكنه توفي في حادث تحطم مروحية عام 2024، ما قطع تلك المسيرة، رغم أن أداء حكومته كان قد قلص فرصه قبل ذلك.

- معضلة التغيير الجيلي
تشير التقارير إلى أن إيران، في ظل قيادتها القادمة، ستواجه تحدي الانتقال إلى جيل جديد من القادة، مع إستمرار مشكلات سوء الإدارة العميقة، وقد يكون الصراع الجاري فرصة (أو عبئًا) على هذه العملية.

أخبار دولية

الدين

لخلافته

وفاته

إغتياله...

الإختيار؟

LBCI التالي
ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات... ولا نية لإرسال قوات برية
بوتين: لا دليل على نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

الجيش الإسرائيلي: إغتيال 3 من كبار قادة نظام إيران هم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد قوات الطوارىء

LBCI
خبر عاجل
2025-06-16

نتنياهو لـABC الأميركية: لا أستبعد إمكانية اغتيال خامنئي واغتياله لن يصعّد الصراع مع ايران بل سينهيه

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-02

الجيش: توقيف مواطنَين بعد تعرضهما لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه – بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-20

الكرملين: الحديث عن اغتيال خامنئي غير مقبول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:01

تركيا تحتجز صحفيًا بارزًا بتهمة تهديد الرئيس أردوغان

LBCI
أخبار دولية
15:57

مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
15:55

زلزال بقوة 5.4 درجات يهز منطقة بالقرب من ساحل الإكوادور

LBCI
أخبار دولية
14:07

اغتيال الحارس الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله في ضربة إسرائيلية على إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-28

الكرملين: بوتين يعلن وقف إطلاق نار موقتا خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 أيار

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-29

هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-06

أدرعي: انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-03

غارة من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة خرطوم ووقوع شهيد وجريح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

بالنسبة لإسرائيل... مصير الحرب غير واضح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطولة التوتش رغبي بنسختها الخامسة تحد وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مؤتمر طبي خاص بإصابات رياضيي كرة السلة بإشراف الإتحاد الدولي الفيبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"نزال القرن" بتنظيم سعودي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تعرفوا الى خدائع التهرب الجمركي في المرافئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الحاكم والأستاذ تعيين وحيد لا ثاني له

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

13 يوما حاسما في تحديد مصير الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

IPT Amchit Street Festival بإنتظاركم...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:30

خرج ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
أخبار دولية
16:48

خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟

LBCI
خبر عاجل
05:00

معلومات للـLBCI: طيران الإمارات emirates سيعود لتسيير رحلات من والى لبنان بشكل طبيعي ابتداءً من الإثنين ٢٣ من الشهر الحالي

LBCI
خبر عاجل
10:29

معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران

LBCI
أخبار دولية
10:05

وفاة 8 أشخاص على الأقل في حادث سقوط منطاد في البرازيل

LBCI
خبر عاجل
06:26

مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
15:47

مصدران لرويترز: مسؤولون إسرائيليون يقولون في اتصال هاتفي مع أميركا إنهم قد يستهدفون موقع فوردو الإيراني قبل نهاية مهلة الأسبوعين التي حددها ترامب

LBCI
أخبار دولية
15:57

مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More