رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يحث غروسي على اتخاذ خطوات مناسبة ضد الولايات المتحدة

نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله في رسالة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن طهران تريد إجراء تحقيق في الهجمات الأميركية على مواقعها النووية.



وحثه على التنديد بالتحرك الأميركي واتخاذ الإجراءات المناسبة.



وانتقد إسلامي غروسي بسبب "تقاعسه وتواطؤه"، مؤكدا أن إيران ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه المسألة.